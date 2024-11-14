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Общество

Отечественный УЗИ-аппарат установили в больнице в Опочке

Отечественный УЗИ-аппарат установили и ввели в эксплуатацию в Опочецком филиале Островской межрайонной больницы, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Марины Гаращенко

Старый аппарат УЗИ пришёл в негодность, из-за чего было невозможно сделать ряд исследований, например УЗИ сердца.

Аппарат купили по национальному проекту «Здравоохранение». Всего в 2024 году закупили девять новых УЗИ-аппаратов в медицинские организации Псковской области.

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