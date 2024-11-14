Расписание утренних рейсов автобусов №8 и 8а изменится в Пскове
Расписание движения утренних рейсов автобусов №8 и 8а изменится в Пскове с 15 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».
Отправление от площади Ленина будет проходить в 5:13, 6:12, 6:55 и 7:54, от остановки «Корытово» – в 5:50, 6:33 и 7:32, от остановки «Большие Гоголи» – в 5:42 и 7:24.
Изменения приняты в связи с многочисленными просьбами пассажиров.
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