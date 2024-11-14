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Культура

Выставка уникальных портретов откроется в Псковском музее-заповеднике

Ранее нигде не экспонировавшиеся портреты будут представлены на новой выставке в Псковском музее-заповеднике, рассказала генеральный директор музея Светлана Мельникова в программе «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 14 ноября.

Фото: ПАИ

«В конце года мы открываем выставку портретов из собрания музея, большинство этих портретов никогда не выставлялось. Мы говорим о портретах XVIII – начала XIX века и конечно вплоть до современных портретов – 20-е столетие. И назвали мы её словами Жуковского: «Не говори с тоской их нет, но с благодарностью были». Потому что за каждым портретом – кусочек мозаики великой истории российской государственности», – подчеркнула гостья эфира.

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