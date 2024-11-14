Японские гравюры, восковой Резанов и мини-фрегат «Надежда»: выставку эпохи Эдо откроют в Пскове

18:53, 14 ноября 2024, ПАИ

Выставку японских гравюр эпохи Эдо откроют в Палатах Постникова, рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 14 ноября.

«В Палатах Постникова мы открываем выставку эпохи Эдо. Николай Резанов был первым послом России в Японии, и у него было очень много японских вещей. Моя знакомая из Калининграда передала нам восковую фигуру Резанова. И мы на этой выставке счастливые обладатели макета фрегата «Надежда», на котором Резанов вместе с Крузенштерном совершил кругосветное путешествие», – отметила она.

Кроме того, на выставке представят японские нумизматику и фарфор.