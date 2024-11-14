Псковскую молодёжь приглашают принять участие в III Форуме молодёжных креативных проектов «ВАУ-эффект»

17:26, 14 ноября 2024, ПАИ

Молодёжь из Псковской области приглашают принять участие в III Форуме молодёжных креативных проектов «ВАУ-эффект», сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Форум направлен на поиск талантливых молодых людей и формирование творческих коллективов, которые будут создавать инновационные проекты для развития малых городов региона в области культуры, искусства и креативных индустрий. В рамках проекта проведут отбор идей в сфере креативных индустрий, которые будут учитывать местную идентичность, культуру и традиции людей и территорий, а также соответствовать запросам и интересам местных жителей.

На форуме представят проекты по трём направлениям: «Внутренний мир» (проекты, отражающие взаимосвязь человека и его ценностей), «Семейные ценности» (проекты, раскрывающие суть и красоту семейных ценностей, взаимоотношений и традиций), «Симфония смыслов» (проекты, раскрывающие общечеловеческие смыслы и ценности, погружающие аудиторию в мир ценностей, объединяющих общество и страну).

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация доступна до 5 декабря по ссылке.

Чтобы подать заявку, необходимо снять короткий видеоролик, аудиокомпозицию до трёх минут или создать сценарий к театральной постановке до трёх страниц текста 12-м шрифтом на тему общечеловеческих ценностей.

20 лучших проектов будут отобраны, а их авторов пригласят на финал 10 декабря, где пройдёт защита проектов перед федеральными экспертами и кинорежиссёрами. Каждый проект получит возможность поддержки партнёров, наставников и рекомендации от экспертов.

Организаторами форума являются центр социального проектирования и добровольчества «Команда-2018», Псковский центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и комитета по молодёжной политике Псковской области.