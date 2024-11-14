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Общество

Мост Александра Невского в Пскове отремонтируют в 2025 году

Мост Александра Невского в Пскове отремонтируют в 2025 году. Об этом на приёме граждан у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сообщил глава города Борис Елкин, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

С вопросом относительно качества асфальтового покрытия моста к губернатору обратился Илья Федотов. Он рассказал, что часто передвигается по Пскову на автомобиле и состояние дорог его радует, но «вызывает вопросы асфальтовое покрытие на мосту Александра Невского». «Там проводится ямочный ремонт, но этого не хватает», - отметил молодой человек.

Борис Елкин сообщил, что ремонт моста в планах есть. Помимо асфальта там планируется заменить ограждение и освещение. «Объём работ большой там точно потребуется. Но с проезжей частью планируем справиться уже в следующем году. До конца года сформируем смету, чтобы в начале 2025-го её проторговать. Всего на эти работы запланировано 200 млн рублей», - уточнил глава Пскова.

«Тогда давайте запланируем ремонт проезжей части на следующий год, замену ограждения и освещения - на 2026-й», - подытожил Михаил Ведерников.

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