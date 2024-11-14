Как выглядел Псков XVII века: гигантский макет планируют установить в Поганкиных палатах

17:38, 14 ноября 2024, ПАИ

Гигантский макет планируют установить в Поганкиных палатах, рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 14 ноября.

«XVII век для Пскова значил очень много. Это его торговый, экономический расцвет, город выглядел сказочно. Сейчас музей работает над гигантской задачей, это десятилетие работы – мы хотим показать псковичам три тысячи объектов на макете, как выглядел Псков XVII века», – рассказала она.

По словам Светланы Мельниковой, планируется, что макет будет больших размеров, раздвижной, со сложным световым решением.