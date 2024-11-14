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Общество

Аналитики назвали лидеров по цифровой безопасности для жителей Псковщины

Аналитики компании J'son Partners Consulting назвали лидеров цифровой безопасности на основе ежегодного исследования крупнейших российских экосистем и операторов связи. По итогам сравнения функциональности и полноты решений цифровой защиты пользователей первое место в рейтинге заняла компания МТС.

Фото: ПАИ

За ней в пятёрке расположились «Билайн», «Мегафон», «Яндекс» и T2. В исследовании также участвовали решения по безопасности от Сбера, Т-банка и VK.

Отмечается, что российские цифровые компании активно запускают специализированные сервисы для борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных. Например, МТС запустила функцию «Безопасный звонок» – голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Кроме того, функция «Уведомление об утечке данных» у МТС, Сбера и T2 позволяет отслеживать данные абонента при утечке в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.

По данным опроса ВЦИОМ, 67 % россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. Поэтому сервисы цифровой защиты пользуются высоким интересом и со стороны пользователей, и со стороны разработчиков, которые быстро добавляют новые возможности, обеспечивающие защиту личных данных. Кроме того, по последним данным МТС в Псковской области, антиспам-решения компании только с января по август этого года заблокировали более 14 миллионов звонков, в то время как за весь прошедший год было заблокировано столько же входящих вызовов от мошенников.

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Аналитики назвали лидеров по цифровой безопасности для жителей Псковщины

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