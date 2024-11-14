IV Международная научно-практическая конференция проходит в Пскове при поддержке ГК «Титан»

17:32, 14 ноября 2024, ПАИ

IV Международная научно-практическая конференция по наращиванию технологических проектов в химической промышленности «Химия, технология и инжиниринг полимерных материалов» стартовала в Пскове при поддержке ГК «Титан» сегодня, 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

В пленарном заседании приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский, представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, специалисты отраслевых объединений, бизнеса и научного сообщества, а также команды молодых учёных.

В своём выступлении Михаил Сутягинский отметил, что конференция направлена на поддержку прикладных научных исследований и экспериментальных разработок в области химической промышленности, а также формирование программы поддержки межотраслевого научного сотрудничества в части разработки и реализации особо важных химико-технологических проектов. Он особенно подчеркнул, что в современных условиях промышленность может развиваться только в тесном сотрудничестве с наукой.

Губернатор региона Михаил Ведерников обратил внимание, что совместными усилиями властей региона с инвесторами, ПсковГУ и при поддержке профильного министерства в периметр нового нацпроекта «Новые материалы и химия» включён якорный резидент ОЭЗ «Моглино» – «Титан-Полимер».

«Это не только дополнительные возможности, но и дополнительная ответственность. Сейчас перед нами стоит задача обеспечить непрерывную подготовку высококвалифицированных кадров. Её мы будем решать общими усилиями области, опорного вуза и соответствующих предприятий. Международная конференция, которую Псков принимает впервые, – важный инструмент этой работы. Мы укрепляем репутацию Псковской области как центра притяжения научных кадров. Показываем перспективы карьерного и профессионального роста», – отметил Михаил Ведерников.

Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский также подчеркнул, что у каждого руководителя и собственника бизнеса есть особая ответственность перед молодыми специалистами – это поддержка научной и исследовательской деятельности. «Последние четыре года мы живём в условиях перемен, когда стремительно меняется экономика не только нашей страны, но и мира. Это время преодоления и время возможностей. Начиная с 2014 года в химической отрасли уже реализовано 128 инвестиционных проектов, где объём инвестиций в основной капитал составил более пяти триллионов рублей. Увеличилась доля химического комплекса в обрабатывающих производствах», – сказал он.

Федеральные эксперты и учёные в рамках заседания затронули роль промышленных предприятий в реализации программ развития химической отрасли на примере АО «ГК «Титан», обсудили вопросы тиражирования обучающих практик и подготовки будущих специалистов под запросы промышленных предприятий.