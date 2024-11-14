Интернет и связь в деревне Чернея в границах Себежского нацпарка появится в первом квартале 2025 года

17:40, 14 ноября 2024, ПАИ

Интернет и связь в деревне Чернея в границах Себежского нацпарка появится в первом квартале 2025 года. Об этом на приёме граждан у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова доложил начальник управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов.

Жительница деревни пожаловалась на слабый интернет и почти полное отсутствие мобильной связи. «Порой бывает затруднительно вызвать даже скорую. Пока вышки у нас нет. От имени жителей прошу ускорить процесс установки, к тому же мы выиграли конкурс на установку у нас базовой станции», - рассказала заявительница.

Михаил Ведерников отметил, что задержка с установкой станции возникла из-за сложностей с земельными участками нацпарка «Себежский», так как деревня находится на его территории.

Виталий Рахманов сообщил, что решать вопрос пришлось через получение сервитута на установку базовой станции. «Её установка будет выполнена до конца года, рассчитываем, что уже в первом квартале 2025 года базовую станцию запустим».

«Контрольный срок - 1 июля, но сделать всё нужно в первом квартале», - отреагировал губернатор.