Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Капремонт Вернявинской школы в Палкинском районе будет выполнен к сентябрю 2025 года

Капремонт Вернявинской школы в Палкинском районе будет выполнен к сентябрю 2025 года. Об этом на приёме граждан сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: pskov.ru

Соответствующая заявка Министерством просвещения России уже одобрена. На эти цели регион получит около 50 млн рублей, в том числе на оборудование школы будет выделено 8,5 млн рублей.

Глава региона поручил не затягивать с проведением конкурсных процедур и провести их ещё в этом году, чтобы в 2025-м можно было приступить к ремонтным работам. «Не тяните, чтобы дети уже 1 сентября пришли в отремонтированную школу», - отметил Михаил Ведерников.

Особое внимание губернатор обратил на необходимость обеспечить строительный контроль на всех этапах реализации проекта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 ноября 2024

Концерт-путешествие «За семью морями» прошёл в Псковской областной филармонии

14 ноября 2024

Участок дороги в Дновском округе перекроют для движения грузового транспорта с 15 ноября
14 ноября 2024

Псковские полицейские сдали кровь
14 ноября 2024

Имена реставраторов должны быть на слуху – Светлана Мельникова
14 ноября 2024

IV Международная научно-практическая конференция проходит в Пскове при поддержке ГК «Титан»
14 ноября 2024

Расписание утренних рейсов автобусов №8 и 8а изменится в Пскове
14 ноября 2024

Во время квеста человек счастлив: «Первый Псковский» выпустил ролик о Кристине Шаинидзе
14 ноября 2024

Аналитики назвали лидеров по цифровой безопасности для жителей Псковщины

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...