Капремонт Вернявинской школы в Палкинском районе будет выполнен к сентябрю 2025 года

17:49, 14 ноября 2024, ПАИ

Капремонт Вернявинской школы в Палкинском районе будет выполнен к сентябрю 2025 года. Об этом на приёме граждан сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

Соответствующая заявка Министерством просвещения России уже одобрена. На эти цели регион получит около 50 млн рублей, в том числе на оборудование школы будет выделено 8,5 млн рублей.

Глава региона поручил не затягивать с проведением конкурсных процедур и провести их ещё в этом году, чтобы в 2025-м можно было приступить к ремонтным работам. «Не тяните, чтобы дети уже 1 сентября пришли в отремонтированную школу», - отметил Михаил Ведерников.

Особое внимание губернатор обратил на необходимость обеспечить строительный контроль на всех этапах реализации проекта.