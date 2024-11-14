Псковские полицейские сдали кровь

17:51, 14 ноября 2024, ПАИ

Сотрудники региональной Госавтоинспекции и представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области сдали кровь в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления.



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области















Перед началом процедуры добровольцы прошли медицинское обследование, сдали кровь из пальца для определения резус-фактора и уровня гемоглобина, а также получили рекомендации от терапевта, после чего приступили к сдаче крови.

Некоторые сотрудники Госавтоинспекции уже являются почетными донорами и регулярно сдают кровь, тем самым пополняя запас в банке крови.

За десять месяцев текущего года на дорогах области произошло 666 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 89 человек погибли, а 887 получили травмы различной степени тяжести.

«Такие мероприятия – отличный способ напомнить жителям региона о том, что каждый желающий может прийти на станцию переливания крови и безвозмездно оказать донорскую помощь!» – отметила член Общественного совета при региональном управлении Ирина Алексеева.