Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские полицейские сдали кровь

Сотрудники региональной Госавтоинспекции и представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области сдали кровь в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления.

  • Псковские полицейские и общественники в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП сдали кровь
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские и общественники в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП сдали кровь
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские и общественники в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП сдали кровь
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские и общественники в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП сдали кровь
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские и общественники в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП сдали кровь
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские и общественники в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП сдали кровь
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские и общественники в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП сдали кровь
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские и общественники в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП сдали кровь
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Перед началом процедуры добровольцы прошли медицинское обследование, сдали кровь из пальца для определения резус-фактора и уровня гемоглобина, а также получили рекомендации от терапевта, после чего приступили к сдаче крови.

Некоторые сотрудники Госавтоинспекции уже являются почетными донорами и регулярно сдают кровь, тем самым пополняя запас в банке крови.

За десять месяцев текущего года на дорогах области произошло 666 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 89 человек погибли, а 887 получили травмы различной степени тяжести.

«Такие мероприятия – отличный способ напомнить жителям региона о том, что каждый желающий может прийти на станцию переливания крови и безвозмездно оказать донорскую помощь!» – отметила член Общественного совета при региональном управлении Ирина Алексеева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 ноября 2024

Концерт-путешествие «За семью морями» прошёл в Псковской областной филармонии

14 ноября 2024

Участок дороги в Дновском округе перекроют для движения грузового транспорта с 15 ноября
14 ноября 2024

Псковские полицейские сдали кровь
14 ноября 2024

Имена реставраторов должны быть на слуху – Светлана Мельникова
14 ноября 2024

IV Международная научно-практическая конференция проходит в Пскове при поддержке ГК «Титан»
14 ноября 2024

Расписание утренних рейсов автобусов №8 и 8а изменится в Пскове
14 ноября 2024

Во время квеста человек счастлив: «Первый Псковский» выпустил ролик о Кристине Шаинидзе
14 ноября 2024

Аналитики назвали лидеров по цифровой безопасности для жителей Псковщины

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...