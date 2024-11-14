Участок дороги в Дновском округе перекроют для движения грузового транспорта с 15 ноября

18:04, 14 ноября 2024, ПАИ

С 15 ноября по 13 декабря вводится временное прекращение движения грузового автотранспорта на участке автомобильной дороги Выскодь – Морино в Дновском муниципальном округе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Запрет распространяется на проезд большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза. В период действия ограничений будут выполнены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия дороги.

«Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования», – добавили в комитете.