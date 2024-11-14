Одну полосу движения на улице Ипподромной в Пскове перекроют для транспорта до 28 ноября
До 28 ноября в Пскове будет закрыта одна полоса движения на улице Ипподромной от улицы Герцена до улицы Крупской. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Перекрытие вводится в связи с аварийной ситуацией, возникшей при проведении капитального ремонта инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации,
«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть информацию при планировании поездок. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – добавили в администрации.
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Одну полосу движения на улице Ипподромной в Пскове перекроют для транспорта до 28 ноября
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