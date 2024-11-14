​Флагманская школа программы «Орлята России» провела семинар для педагогов Псковской области

19:22, 14 ноября 2024, ПАИ

В школе № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова, флагмане проекта «Орлята России», прошёл региональный семинар для учителей начальных классов на тему «Система воспитания обучающихся начальных классов – участников программы «Орлята России». Об этом сообщается в группе «Навигаторы детства. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Юлия Колбасова и региональный куратор программы «Орлята России» Екатерина Архипова совместно с другими участниками панельной дискуссии обменялись мнениями по актуальным вопросам воспитания обучающихся начальных классов.

Мероприятие собрало педагогов со всего региона, что позволило познакомиться с лучшими практиками реализации программы «Орлята России».

Педагоги и советник директора флагманской школы Светлана Петрова подготовили для участников педагогическую мастерскую «Фабрика КТД» и тренинг-игру «Вместе весело шагать», что поспособствовало развитию навыков генерации идей, публичных выступлений, а также установлению профессиональных связей.