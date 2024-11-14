Псковичей приглашают поиграть в «Мафию» по мотивам детектива Агаты Кристи

22:19, 14 ноября 2024, ПАИ

Игра «Мафия» по мотивам книги «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи пройдёт в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова 16 ноября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Если не умеешь играть – легко научим! Для записи необходимо прислать Ф. И. О. в сообщения группы CULTURA Place в соцсети «ВКонтакте». Вход свободный. Стать героем детективного романа можно уже в эту субботу», – отметили в библиотеке.

Мероприятие пройдёт в креативном центре «Культура» по адресу Профсоюзная, 2 (первый этаж, вход через абонемент библиотеки имени В. Я. Курбатова). Начало в 14:00.