Эндокринолог рассказала о пользе и вреде соли

23:29, 14 ноября 2024, ПАИ

Чрезмерное употребление соли может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, сообщила в интервью «Известиям» врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

Каждый орган реагирует на избыток соли по-своему. Почки, сердце, сосуды, органы желудочно-кишечного тракта – все они испытывают дополнительную нагрузку при чрезмерном употреблении соли, предупредила врач.

Говоря о почках, она отметила, что этот парный орган выполняет функцию фильтра в организме. При избытке соли ему приходится работать с повышенной нагрузкой, что может привести к образованию камней и развитию других заболеваний.

Сердечно-сосудистая система также страдает от переизбытка соли. По словам специалиста, повышенное артериальное давление часто является следствием злоупотребления солёными продуктами.

При этом врач отметила, что употребление соли до 5 граммов в день принесёт только пользу здоровью. В умеренных количествах соль необходима нашему организму, подчеркнула врач.