Эндокринолог рассказала о пользе и вреде соли
Чрезмерное употребление соли может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, сообщила в интервью «Известиям» врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.
Каждый орган реагирует на избыток соли по-своему. Почки, сердце, сосуды, органы желудочно-кишечного тракта – все они испытывают дополнительную нагрузку при чрезмерном употреблении соли, предупредила врач.
Говоря о почках, она отметила, что этот парный орган выполняет функцию фильтра в организме. При избытке соли ему приходится работать с повышенной нагрузкой, что может привести к образованию камней и развитию других заболеваний.
Сердечно-сосудистая система также страдает от переизбытка соли. По словам специалиста, повышенное артериальное давление часто является следствием злоупотребления солёными продуктами.
При этом врач отметила, что употребление соли до 5 граммов в день принесёт только пользу здоровью. В умеренных количествах соль необходима нашему организму, подчеркнула врач.
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