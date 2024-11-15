Какие продукты лучше не есть на завтрак, рассказала эндокринолог

08:15, 15 ноября 2024, ПАИ

Употребление некоторых продуктов на завтрак может привести к нарушению гормонального фона, изменениям уровня сахара в крови и общему ухудшению самочувствия, предупредила главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова. Об этом пишет Lenta.ru.

В частности, за завтраком лучше не пить сладкие соки и кофе с сиропом или добавками. Все это может спровоцировать резкие колебания уровня сахара в крови, но при этом такие напитки не обеспечивают организм необходимыми питательными веществами. По этой же причине, по мнению врача, не стоит начинать день с рафинированных углеводов: выпечки, белого хлеба, сладких хлопьев, батончиков, конфет и печенья.

Также на завтрак лучше не есть обработанные продукты и фастфуд. Замороженные завтраки, бекон, сосиски и другие продукты мясной гастрономии содержат много консервантов, они отрицательно влияют на уровень холестерина и обмен веществ.

Эндокринолог рекомендовала не ограничиваться на завтрак только фруктами. «Хотя фрукты полезны, употребление их в качестве единственной пищи может вызвать скачки уровня сахара в крови. Лучше сочетать фрукты с белками или жирами (например, орехи или йогурт)», — рассказала она.