Средний вес шоколадной плитки в России снизился на 4%

07:45, 15 ноября 2024, ПАИ

Средний вес шоколадной плитки, которую россияне покупали в октябре, снизился в годовом выражении на 4%, при этом цена выросла почти на треть, составив 1,31 рубля за грамм, пишет РИА Новости.

Средняя цена плиточного шоколада в несетевой рознице выросла за год на 31% и составила 1,31 рубля за грамм. С января этого года она выросла на 24%. Средний вес покупаемых шоколадных плиток составил в октябре 76 грамм, что на 4% меньше по сравнению с октябрем 2023 года. В целом за 10 месяцев 2024 года средний вес шоколада снизился на 2% к 2023 году.



Средний вес плиток подвержен сезонным колебаниям: в декабре и марте в подарок покупают более тяжелые плитки.

Больше всего шоколад в плитках любят женщины средних лет без детей и с доходом от 19 до 45 тысяч рублей. На втором месте женщины с таким же доходом, но в возрасте от 18 до 29 лет и с детьми. Третью строчку заняли женщины с аналогичным доходом и возрастом, но без детей.