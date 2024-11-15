YouTube в России снова ускорили
Видеохостинг YouTube возобновил работу без ограничений у всех операторов сотовой сети, свидетельствуют данные сервиса Globalcheck.
По данным платформы, YouTube работает без ограничений при использовании мобильного интернета у всех операторов сотовой связи. Тем не менее многие пользователи сообщают, что доступ к видеохостингу по-прежнему ограничен при попытках входа через WiFi-соединение.
Ранее генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров сообщил, что Владимир Путин пообещал изучить вопрос с замедлением. Путин и Шахназаров встречались накануне. Как указано на сайте Кремля, они обсудили участие киноконцерна в благотворительности, включая поддержку участников СВО.
Проблемы с просмотром контента на YouTube начались летом. Видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет об отсутствии соединения. Как заявил в июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, скорость загрузки может упасть на 70 процентов. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.
Второй этап региональной детской акции «Я и пожарная безопасность» стартовал в Пскове