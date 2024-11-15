Приход храма Святого Димитрия Солунского приглашает псковичей на субботник

09:37, 15 ноября 2024, ПАИ

23 ноября в 12:00 состоится уборка и вывоз мусора с территории приходского дома храма Святого Димитрия Солунского (в Поле) в Пскове, сообщается в группе храма в соцсети «ВКонтакте».

Приход приглашает всех неравнодушных принять участие в субботнике по благоустройству прихрамовой территории. Церковь располагается по адресу: Плехановский посад, 74.

Церковь Димитрия (в Поле) построена в 1534 году. В 1615 году храм разорили шведы, но затем он был восстановлен и приписан к архиерейскому дому. Позднее церковь хотели снести, но Священный синод запретил это делать, и уже в 1864 году была построена новая колокольня, на которой имелось семь колоколов. После революции, несмотря на проведение активной антирелигиозной кампании, церковь Святого Димитрия Мироточивого в Пскове — единственная, где в 1940-80 гг. можно было покрестить детей, помимо Троицкого собора.

Постоянные богослужения в храме возобновились четыре года назад.