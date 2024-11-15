Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Приход храма Святого Димитрия Солунского приглашает псковичей на субботник

23 ноября в 12:00 состоится уборка и вывоз мусора с территории приходского дома храма Святого Димитрия Солунского (в Поле) в Пскове, сообщается в группе храма в соцсети «ВКонтакте».

Приход приглашает всех неравнодушных принять участие в субботнике по благоустройству прихрамовой территории. Церковь располагается по адресу: Плехановский посад, 74.

Церковь Димитрия (в Поле) построена в 1534 году. В 1615 году храм разорили шведы, но затем он был восстановлен и приписан к архиерейскому дому. Позднее церковь хотели снести, но Священный синод запретил это делать, и уже в 1864 году была построена новая колокольня, на которой имелось семь колоколов. После революции, несмотря на проведение активной антирелигиозной кампании, церковь Святого Димитрия Мироточивого в Пскове — единственная, где в 1940-80 гг. можно было покрестить детей, помимо Троицкого собора.

Постоянные богослужения в храме возобновились четыре года назад.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 ноября 2024

Наталья Фёдорова поздравила двух почётных граждан Псковского района с днём рождения
15 ноября 2024

Историю Псковской школы-интерната собрали в экспозиции музея
15 ноября 2024

Приход храма Святого Димитрия Солунского приглашает псковичей на субботник
15 ноября 2024

В одном из банков Пскова обнаружены две фальшивые банкноты
14 ноября 2024

Мемориальная доска Николаю Рериху может появиться в Печорах
14 ноября 2024

Второй этап региональной детской акции «Я и пожарная безопасность» стартовал в Пскове
14 ноября 2024

Пожилая женщина пропала в Острове
14 ноября 2024

Второй карьерный форум «Найди себя в Псковской области» завершился

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...