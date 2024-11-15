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Наталья Фёдорова поздравила двух почётных граждан Псковского района с днём рождения

Глава Псковского района Наталья Фёдорова поздравила с днём рождения двух почётных граждан муниципалитета – Анатолия Иванова и Валентину Гордееву. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Наталья Фёдорова поздравила двух почётных граждан Псковского района с днём рождения. Фото со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

Валентина Гордеева внесла огромный вклад в развитие колхоза «Передовик» за 46 лет работы. Анатолий Иванов в этом году отмечает 75-летие, он внёс большой вклад в развитие аграрной отрасли Псковской области. Его опыт помог реализовать большое количество программ, направленных на повышение эффективности сельского хозяйства, внедрение новых технологий и улучшение жизни в селе, отметила Наталья Фёдорова.

Она пожелала именинникам здоровья, благополучия и долголетия.

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