Наталья Фёдорова поздравила двух почётных граждан Псковского района с днём рождения

09:55, 15 ноября 2024, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова поздравила с днём рождения двух почётных граждан муниципалитета – Анатолия Иванова и Валентину Гордееву. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Валентина Гордеева внесла огромный вклад в развитие колхоза «Передовик» за 46 лет работы. Анатолий Иванов в этом году отмечает 75-летие, он внёс большой вклад в развитие аграрной отрасли Псковской области. Его опыт помог реализовать большое количество программ, направленных на повышение эффективности сельского хозяйства, внедрение новых технологий и улучшение жизни в селе, отметила Наталья Фёдорова.

Она пожелала именинникам здоровья, благополучия и долголетия.