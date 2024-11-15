Такси и легковушка столкнулись на проспекте Ленина в Великих Луках

10:52, 15 ноября 2024, ПАИ

ДТП произошло на проспекте Ленина в Великих Луках, пишет Luki-News.

На перекрёстке с круговым движением столкнулись Chevrolet и такси. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.