Такси и легковушка столкнулись на проспекте Ленина в Великих Луках
ДТП произошло на проспекте Ленина в Великих Луках, пишет Luki-News.
На перекрёстке с круговым движением столкнулись Chevrolet и такси. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.
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