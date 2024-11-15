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Зимний чемпионат по лёгкой атлетике пройдёт в Великих Луках

Зимние открытые чемпионат и первенство Великих Лук по лёгкой атлетике пройдут на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) 4 и 5 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лёгкой атлетики Великих Лук.

Зимний чемпионат по лёгкой атлетике пройдёт в Великих Луках. Фото: ПАИ

За награды соревнований участники будут бороться в четырёх возрастных группах, каждый спортсмен сможет выступить в двух видах программы.

Легкоатлеты посоревнуются в беге на 30, 300, 400, 600 и 800 метров, а также 30 метров с барьерами, в толкании ядра и прыжках в высоту. Победителей и призёров наградят грамотами.

Организаторы принимают заявки до 2 декабря.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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