Зимний чемпионат по лёгкой атлетике пройдёт в Великих Луках

10:34, 15 ноября 2024, ПАИ

Зимние открытые чемпионат и первенство Великих Лук по лёгкой атлетике пройдут на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) 4 и 5 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лёгкой атлетики Великих Лук.

За награды соревнований участники будут бороться в четырёх возрастных группах, каждый спортсмен сможет выступить в двух видах программы.

Легкоатлеты посоревнуются в беге на 30, 300, 400, 600 и 800 метров, а также 30 метров с барьерами, в толкании ядра и прыжках в высоту. Победителей и призёров наградят грамотами.

Организаторы принимают заявки до 2 декабря.

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