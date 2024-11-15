Водитель пострадал при вылете автомобиля в кювет в Плюсском районе

10:43, 15 ноября 2024, ПАИ

31-летний водитель автомобиля не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет. ДТП произошло около деревни Которск Плюсского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавшего водителя госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.