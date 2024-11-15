Водитель пострадал при вылете автомобиля в кювет в Плюсском районе
31-летний водитель автомобиля не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет. ДТП произошло около деревни Которск Плюсского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пострадавшего водителя госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 ноября 2024
В Острове автомобиль протаранил машину и врезался в мостовое ограждение. Водителя увезли в больницу
14 ноября 2024
Стали известны причины падения строительного крана рядом с детским садом в Великих Луках