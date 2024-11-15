Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новые медицинские кровати поступили в великолукскую больницу

Десять функциональных медицинских кроватей поступило в великолукский филиал Псковской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в медучреждении.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Кровати предназначены для оснащения отделения реабилитации для пациентов с нарушениями центральной нервной системы. Кровати были получены от комитета по здравоохранению Псковской области с целью дооснащения учреждения.

Кровати хорошего качества, выдерживают вес до 250 килограммов. Порошковое покрытие защищает металлические элементы от коррозии и механических повреждений, сохраняя гладкость и первоначальный вид надолго. Кровати комплектуются манёвренными колёсами, отметили в больнице.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 ноября 2024

ГК «Титан» и ПсковГУ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
15 ноября 2024

Дмитрий Чернышенко заявил о важности подготовки стандартов по повышению качества детского питания в школах
15 ноября 2024

Наталья Фёдорова поздравила двух почётных граждан Псковского района с днём рождения
15 ноября 2024

Историю Псковской школы-интерната собрали в экспозиции музея
15 ноября 2024

Приход храма Святого Димитрия Солунского приглашает псковичей на субботник
15 ноября 2024

В одном из банков Пскова обнаружены две фальшивые банкноты
14 ноября 2024

Мемориальная доска Николаю Рериху может появиться в Печорах
14 ноября 2024

Второй этап региональной детской акции «Я и пожарная безопасность» стартовал в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...