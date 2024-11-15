Новые медицинские кровати поступили в великолукскую больницу

10:57, 15 ноября 2024, ПАИ

Десять функциональных медицинских кроватей поступило в великолукский филиал Псковской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в медучреждении.

Кровати предназначены для оснащения отделения реабилитации для пациентов с нарушениями центральной нервной системы. Кровати были получены от комитета по здравоохранению Псковской области с целью дооснащения учреждения.

Кровати хорошего качества, выдерживают вес до 250 килограммов. Порошковое покрытие защищает металлические элементы от коррозии и механических повреждений, сохраняя гладкость и первоначальный вид надолго. Кровати комплектуются манёвренными колёсами, отметили в больнице.