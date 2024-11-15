Новые медицинские кровати поступили в великолукскую больницу
Десять функциональных медицинских кроватей поступило в великолукский филиал Псковской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в медучреждении.
Кровати предназначены для оснащения отделения реабилитации для пациентов с нарушениями центральной нервной системы. Кровати были получены от комитета по здравоохранению Псковской области с целью дооснащения учреждения.
Кровати хорошего качества, выдерживают вес до 250 килограммов. Порошковое покрытие защищает металлические элементы от коррозии и механических повреждений, сохраняя гладкость и первоначальный вид надолго. Кровати комплектуются манёвренными колёсами, отметили в больнице.
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