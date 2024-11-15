Мошенники пишут людям от имени главы Новосокольнического района

11:09, 15 ноября 2024, ПАИ

Мошенники делают рассылку от имени главы Новосокольнического района Виталия Соловьёва, сообщил он в своём Telegram-канале.

Глава района отметил, что злоумышленники создают аккаунты в мессенджере Telegram с его данными и фотографией. Виталий Соловьёв призвал граждан не реагировать на подобные сообщения, а аккаунты блокировать. С главой района всегда можно связаться, чтобы проверить или опровергнуть различную информацию, подчеркнул он.