В Острове автомобиль протаранил машину и врезался в мостовое ограждение. Водителя увезли в больницу

11:18, 15 ноября 2024, ПАИ

Автомобиль Volkswagen Passat протаранил машину Skoda Octavia и врезался в мостовое ограждение в Острове. ДТП произошло на светофоре за мостом через реку Великую, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»







25-летнего водителя Volkswagen госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.