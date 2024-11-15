В Острове автомобиль протаранил машину и врезался в мостовое ограждение. Водителя увезли в больницу
Автомобиль Volkswagen Passat протаранил машину Skoda Octavia и врезался в мостовое ограждение в Острове. ДТП произошло на светофоре за мостом через реку Великую, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»
25-летнего водителя Volkswagen госпитализировали в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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