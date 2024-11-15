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Происшествия

В Острове автомобиль протаранил машину и врезался в мостовое ограждение. Водителя увезли в больницу

Автомобиль Volkswagen Passat протаранил машину Skoda Octavia и врезался в мостовое ограждение в Острове. ДТП произошло на светофоре за мостом через реку Великую, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Водитель пострадал в ДТП у моста в Острове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Водитель пострадал в ДТП у моста в Острове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Водитель пострадал в ДТП у моста в Острове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Водитель пострадал в ДТП у моста в Острове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»

25-летнего водителя Volkswagen госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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