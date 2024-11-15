В Великих Луках осуждённые убирают улицы
Отбывающие наказание в виде принудительных работ в исправительном центре № 1 Великих Лук приняли участие в мероприятиях по благоустройству и подготовке к зиме городских общественных территорий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Осуждённые убрали тротуары и обочины от грязи и пыли, а также убрали мусор на улице Горицкой в Великих Луках. Они по собственному желанию участвуют в общественно полезных инициативах, поскольку это может повлиять на решение вопроса об условно-досрочном освобождении, а также помогает определить степень их исправления, отметил заместитель начальника ИЦ-1 УФСИН России по Псковской области Артём Облуков.
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