В Великих Луках осуждённые убирают улицы

11:51, 15 ноября 2024, ПАИ

Отбывающие наказание в виде принудительных работ в исправительном центре № 1 Великих Лук приняли участие в мероприятиях по благоустройству и подготовке к зиме городских общественных территорий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Осуждённые убрали тротуары и обочины от грязи и пыли, а также убрали мусор на улице Горицкой в Великих Луках. Они по собственному желанию участвуют в общественно полезных инициативах, поскольку это может повлиять на решение вопроса об условно-досрочном освобождении, а также помогает определить степень их исправления, отметил заместитель начальника ИЦ-1 УФСИН России по Псковской области Артём Облуков.