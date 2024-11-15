Псковичам напомнили, что делать при сообщении о возможном теракте
Как реагировать на сообщение о возможном террористическом акте, рассказали ПАИ в администрации Пскова.
При получении информации о готовящемся теракте:
Не игнорируйте информацию. Даже если она кажется неправдоподобной, лучше сообщить о ней в соответствующие органы.
Сохраняйте спокойствие. Не распространяйте слухи и не поддавайтесь панике. Это может привести к ненужной тревоге и хаосу.
Позвоните по экстренному номеру. В России это номер 112. Опишите ситуацию и предоставьте всю имеющуюся информацию.
Следуйте инструкциям. Если вам поступит указание эвакуироваться или принять другие меры безопасности, следуйте им без промедления.
Избегайте мест, где может произойти теракт. Если вы получили информацию о конкретном месте, избегайте его до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована.
Информируйте окружающих. Если вы находитесь в общественном месте, сообщите другим людям о возможной угрозе. Это поможет им быть готовыми к действиям в случае необходимости.
Доверяйте только официальным источникам информации. Не верьте слухам и непроверенным данным.
Оказывайте помощь пострадавшим. Если вы стали свидетелем теракта или его последствий, оказывайте помощь пострадавшим и сотрудничайте с правоохранительными органами.
Будьте бдительны. Если вы заметили подозрительное поведение или подозрительные предметы, сообщите об этом в соответствующие органы.
«Помните, что ваша безопасность и безопасность окружающих зависит от вашей реакции на информацию о терроризме. Будьте готовы действовать быстро и правильно в любой ситуации», – подчеркнули в администрации Пскова.
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