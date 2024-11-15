Псковичам напомнили, что делать при сообщении о возможном теракте

12:34, 15 ноября 2024, ПАИ

Как реагировать на сообщение о возможном террористическом акте, рассказали ПАИ в администрации Пскова.

При получении информации о готовящемся теракте:

Не игнорируйте информацию. Даже если она кажется неправдоподобной, лучше сообщить о ней в соответствующие органы.

Сохраняйте спокойствие. Не распространяйте слухи и не поддавайтесь панике. Это может привести к ненужной тревоге и хаосу.

Позвоните по экстренному номеру. В России это номер 112. Опишите ситуацию и предоставьте всю имеющуюся информацию.

Следуйте инструкциям. Если вам поступит указание эвакуироваться или принять другие меры безопасности, следуйте им без промедления.

Избегайте мест, где может произойти теракт. Если вы получили информацию о конкретном месте, избегайте его до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована.

Информируйте окружающих. Если вы находитесь в общественном месте, сообщите другим людям о возможной угрозе. Это поможет им быть готовыми к действиям в случае необходимости.

Доверяйте только официальным источникам информации. Не верьте слухам и непроверенным данным.

Оказывайте помощь пострадавшим. Если вы стали свидетелем теракта или его последствий, оказывайте помощь пострадавшим и сотрудничайте с правоохранительными органами.

Будьте бдительны. Если вы заметили подозрительное поведение или подозрительные предметы, сообщите об этом в соответствующие органы.

«Помните, что ваша безопасность и безопасность окружающих зависит от вашей реакции на информацию о терроризме. Будьте готовы действовать быстро и правильно в любой ситуации», – подчеркнули в администрации Пскова.