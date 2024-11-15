Главный врач Псковской городской поликлиники: Мы запустили охоту за головами

14:13, 15 ноября 2024, ПАИ

Главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал о поиске новых специалистов.

«Основная наша проблема – кадровый голод, поэтому в первую очередь мы начали охоту за головами, за специалистами. Все усилия сейчас брошены на это. И подвижки есть, в том числе по самому больному – эндокринологии», – уточнил главврач.

Максим Борисюк рассказал о некоторых мерах поддержки для прибывающих в регион врачей. «Мы можем компенсировать аренду жилья прибывающим специалистам, также врачи и даже средний персонал могут рассчитывать на служебное жильё в Пскове. Также выплачиваются 300 тысяч подъёмных для тех, кто впервые устроился на работу в Псковской области. Начинающие врачи ежеквартально в течение года получают по 60 тысяч рублей», – перечислил Максим Борисюк.