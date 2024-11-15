На врачах лежит запредельная нагрузка, заявил главврач Псковской городской поликлиники

14:54, 15 ноября 2024, ПАИ

На врачах сейчас лежит запредельная нагрузка, констатировал главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В результате люди очень быстро выгорают и ходят на работу, чтобы просто ходить. Чтобы решить этот вопрос, мы начали анализировать, какие функции может выполнять и медсестра, а какие только врач. Есть ещё фельдшеры, которые сейчас крайне недооценены, а они же практически могут выполнять функции врачей-терапевтов, – отметил Максим Борисюк. – Пока, надо признать, мы работаем в режиме пожарной команды. А наша задача – чтобы все проблемы решались в плановом порядке».

Спикер также обратил внимание, что в Пскове большое количество офисов врачей общей практики. «Их семь, и это практически мини-поликлиники. Они хорошо организованы, хорошо оснащены», – добавил Максим Борисюк.

Он также уточнил, что 30% врачей, работающих в Псковской городской поликлинике, – люди старше 60 лет. Средний возраст врачей сейчас – 40–50 лет.