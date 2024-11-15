Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Максим Борисюк: Меня впечатлила объединённая лаборатория Псковской горполиклиники

«Меня впечатлила и объединённая лаборатория городской поликлиники, и её заведующая, а именно то, как она поставила там работу», - поделился главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«В целом материально-техническая база в поликлинике хорошая. Мы получили новое оборудование для реабилитации. В планах - замена маммографа в первом подразделении. В 2025 году планируется ремонт входной группы во втором подразделении поликлиники», - перечислил ближайшие планы Максим Борисюк.

Он также сообщил, что встречи главврача с пациентами станут регулярными. «Иной раз мы просто не подозреваем о каких-то проблемах, а пациенты их видят и могут рассказать», - отметил Максим Борисюк.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 ноября 2024

«Он не шевелился, просто всплыл»: 11-летняя школьница спасла тонущего мужчину в Гдовском районе
15 ноября 2024

Максим Борисюк: Меня впечатлила объединённая лаборатория Псковской горполиклиники
15 ноября 2024

Ярмарка «Фермерский четверг» работает в Пскове
15 ноября 2024

Псковичей просят заняться здоровьем и пройти диспансеризацию
15 ноября 2024

На врачах лежит запредельная нагрузка, заявил главврач Псковской городской поликлиники
15 ноября 2024

Зелёный лазер уже помог более чем 100 пациентам в Псковской области
15 ноября 2024

Фантастического воина-ящера из галактики Матоюмс создала кондитер из Псковской области
15 ноября 2024

Главный врач Псковской городской поликлиники: Мы запустили охоту за головами

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...