Максим Борисюк: Меня впечатлила объединённая лаборатория Псковской горполиклиники

15:39, 15 ноября 2024, ПАИ

«Меня впечатлила и объединённая лаборатория городской поликлиники, и её заведующая, а именно то, как она поставила там работу», - поделился главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В целом материально-техническая база в поликлинике хорошая. Мы получили новое оборудование для реабилитации. В планах - замена маммографа в первом подразделении. В 2025 году планируется ремонт входной группы во втором подразделении поликлиники», - перечислил ближайшие планы Максим Борисюк.

Он также сообщил, что встречи главврача с пациентами станут регулярными. «Иной раз мы просто не подозреваем о каких-то проблемах, а пациенты их видят и могут рассказать», - отметил Максим Борисюк.