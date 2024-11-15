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Псковичей просят заняться здоровьем и пройти диспансеризацию

Псковичи старше 65 лет неохотно идут на диспансеризацию, констатировал главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Хотелось бы привлечь на диспансеризацию старшее трудоспособное население – 65+. Они пока неактивны в этом отношении», – добавил главврач, призвав псковичей активнее записываться на осмотры и следить за своим здоровьем.

Максим Борисюк также предупредил, что сотрудники кол-центра, которые приглашают на диспансеризацию, никогда не спрашивают персональную информацию, они лишь записывают на приём. «Если у вас пытаются что-то узнать, например СНИЛС, код от «Госуслуг» – это мошенники», – предупредил Максим Борисюк.

Псковичи могут пройти диспансеризацию и профессиональный осмотр в отделении профилактики Псковской городской поликлиники. Оно находится в Пскове на улице Кузбасской Дивизии, 22, корпус Б. Отделение работает в будние дни и по субботам.

Сейчас на этой единой площадке можно пройти все мероприятия первого этапа диспансеризации и углублённые профосмотры – сдать анализы, сделать ЭКГ, флюорографию, рентгеноскопию, маммографию, пройти осмотр гинеколога и онколога.

Для прохождения диспансеризации каждый может получить оплачиваемый выходной. Записаться на её прохождение можно в регистратуре своей поликлиники, по телефону 29-90-28, а на углублённую после COVID-19 – через «Госуслуги». Работа отделения выстроена таким образом, что на обследование могут записаться не только жители Пскова, но и пациенты из других муниципалитетов.

Подробности здесь.

Добавим, что профосмотры и диспансеризация проводятся в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение».

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