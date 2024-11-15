В деревне Жидилов Бор появился свободный доступ к берегу Псковского озера

12:36, 15 ноября 2024, ПАИ

В деревне Жидилов Бор в Псковском районе появился свободный доступ к берегу Псковского озера, сообщили ПАИ в природоохранной прокуратуре.

Поводом для проверки доступности берега стало обращение местного жителя. Прокуратура установила, что в деревне Жидилов Бор единственный проход к Псковскому озеру и его береговой полосе пролегает через территорию базы отдыха «Берёзка», что «ограничивает право граждан на свободный доступ к водному объекту общего пользования».

Чтобы изменить ситуацию, прокуратура внесла представление в адрес главы Псковского района. Администрация муниципалитета установила публичный сервитут в отношении земельных участков, которые находятся в пользовании базы отдыха. Это означает, что через территорию базы можно свободно проходить к берегу озера.