В деревне Жидилов Бор появился свободный доступ к берегу Псковского озера
В деревне Жидилов Бор в Псковском районе появился свободный доступ к берегу Псковского озера, сообщили ПАИ в природоохранной прокуратуре.
Поводом для проверки доступности берега стало обращение местного жителя. Прокуратура установила, что в деревне Жидилов Бор единственный проход к Псковскому озеру и его береговой полосе пролегает через территорию базы отдыха «Берёзка», что «ограничивает право граждан на свободный доступ к водному объекту общего пользования».
Чтобы изменить ситуацию, прокуратура внесла представление в адрес главы Псковского района. Администрация муниципалитета установила публичный сервитут в отношении земельных участков, которые находятся в пользовании базы отдыха. Это означает, что через территорию базы можно свободно проходить к берегу озера.
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