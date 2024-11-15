Несанкционированную свалку у Чудского озера будет ликвидировать житель Псковской области

13:20, 15 ноября 2024, ПАИ

Несанкционированную свалку отходов производства и потребления в водоохранной зоне Чудского озера будет ликвидировать житель Псковской области, сообщили ПАИ в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.

Пользователь земельного участка в деревне Раскопель Гдовского района не выполнил возложенную законом обязанность по недопущению загрязнения отходами прибрежной защитной полосы Чудского озера. Размещение отходов оказывает негативное воздействие на водные биологические ресурсы и на окружающую среду.

Гдовский районный суд удовлетворил иск, и теперь житель обязан убрать свалку. Исполнение судебного решения находится на контроле у Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры.