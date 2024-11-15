За незаконное убийство лосихи пустошкинские охотники заплатят 200 тысяч рублей

13:16, 15 ноября 2024, ПАИ

Пустошкинские охотники заплатят штраф за убийство лосихи, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры.

Установлено, что двое жителей Пустошкинского района принимали участие в коллективной охоте на лося возрастом до года и незаконно добыли самку лося в возрасте четырёх-пяти лет.

В силу части 1 статьи 77 Федерального закона № 7-ФЗ юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате уничтожения природных ресурсов, обязаны возместить его в полном объёме.

Опочецкий районный суд удовлетворил иск природоохранной межрайонной прокуратуры о взыскании с мужчин 200 тысяч рублей ущерба, причинённого охотничьим ресурсам России.

Исполнение судебного решения находится на контроле специализированной прокуратуры.