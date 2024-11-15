Подорожавшие за неделю молочные продукты назвали в Псковской области

14:07, 15 ноября 2024, ПАИ

Наиболее подорожавшие молочные продукты с 5 по 11 ноября в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, сметана подорожала на 2,17 %, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности – на 1,77 %, творог – на 1,66 % и молоко цельное стерилизованное 2,5–3,2 % жирности – на 1,62 %.

Добавим, что сыры сычужные твёрдые и мягкие показали существенное снижение цены по сравнению с прошлой неделей. Стоимость продукта уменьшилась на 2,51 %.

Напомним, что по итогам прокурорской проверки производителей молока заставили снизить цены. Так, «Экомилк» и «Вимм-Билль-Данн», известный по марке «Домик в деревне», вернули прежние цены на продукт.