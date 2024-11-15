Водитель пострадал при вылете фуры в кювет на трассе Р-23 в Псковской области
Водитель грузового автомобиля Volvo не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет. ДТП произошло на 214-м километре трассы Р-23 в Стругокрасненском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель получил телесные повреждения, от госпитализации он отказался.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 ноября 2024
В Острове автомобиль протаранил машину и врезался в мостовое ограждение. Водителя увезли в больницу