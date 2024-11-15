Водитель пострадал при вылете фуры в кювет на трассе Р-23 в Псковской области

13:43, 15 ноября 2024, ПАИ

Водитель грузового автомобиля Volvo не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет. ДТП произошло на 214-м километре трассы Р-23 в Стругокрасненском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель получил телесные повреждения, от госпитализации он отказался.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.