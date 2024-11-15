Несовершеннолетний житель Псковской области заплатит штраф за угон автомобиля

14:16, 15 ноября 2024, ПАИ

Несовершеннолетний житель Псковской области заплатит штраф за угон автомобиля, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд установил, что молодой человек находился в гостях у своего знакомого. Без его разрешения он взял ключи от автомобиля с подоконника, чтобы покататься на машине, припаркованной во дворе. Молодой человек не справился с управлением, в результате автомобиль столкнулся с другой машиной. Затем юноша скрылся с места происшествия. Спустя некоторое время он вернулся на место ДТП и сообщил о произошедшем в полицию.

В суде молодой человек вину признал и в содеянном раскаялся. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.