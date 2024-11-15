Регоператор по ТКО просит псковичей не складировать шины у контейнеров во дворах

16:12, 15 ноября 2024, ПАИ

С началом сезона замены летней резины на зимнюю региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – компания «Экогрупп» фиксирует стихийные свалки шин на площадках для бытового мусора. Иногда шины даже блокируют подъезд мусоровозов, констатировали в компании.

Например, на прошлой неделе в Пскове и в Псковском районе зарегистрированы десятки проблемных площадок. Наиболее острая ситуация зафиксирована по адресам: ул. А. Алёхина, д. 2, 4; ул. Юбилейная, д. 46, 55; ул. Лепешинского, д. 16а; ул. Загородная, д. 2, 4, 6, 13; перекрёсток ул. Застенной и ул. Первомайской.

В компании-регоператоре напомнили, что утилизировать старые шины и покрышки должны сами автовладельцы. Оказанием этой услуги занимаются лицензированные организации, информацию о которых можно найти в интернете.

Шины, покрышки и автомобильные камеры относятся к IV классу опасности и не входят в перечень твёрдых коммунальных отходов, вывоз которых занимается ООО «Экогрупп». Их складирование в местах накопления ТКО является нарушением и влечёт за собой административную ответственность: для граждан — до 3 тысяч рублей, на должностных лиц — до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.