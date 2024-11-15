Зелёный лазер уже помог более чем 100 пациентам в Псковской области

14:36, 15 ноября 2024, ПАИ

Уже более 100 пациентов с диабетической ретинопатией получили помощь в Псковской областной клинической больнице благодаря зелёному лазеру, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Офтальмологическая лазерная система с зелёным лазером, обладающая длиной волны 532 нанометра, появилась в больнице полгода назад благодаря федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом».

Лазер сокращает зону ишемии и останавливает дальнейшее развитие болезни. До этого года подобное лечение в Псковской области не практиковалось.

«Лечение обычно состоит из двух – четырёх сеансов с определённой периодичностью. Процедура осуществляется амбулаторно под местным обезболиванием. Хотя некоторые пациенты могут испытывать незначительный дискомфорт во время манипуляции, серьёзные болевые ощущения, как правило, отсутствуют», – рассказал врач-офтальмолог Александр Васильев.