Зелёный лазер уже помог более чем 100 пациентам в Псковской области
Уже более 100 пациентов с диабетической ретинопатией получили помощь в Псковской областной клинической больнице благодаря зелёному лазеру, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
Офтальмологическая лазерная система с зелёным лазером, обладающая длиной волны 532 нанометра, появилась в больнице полгода назад благодаря федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом».
Лазер сокращает зону ишемии и останавливает дальнейшее развитие болезни. До этого года подобное лечение в Псковской области не практиковалось.
«Лечение обычно состоит из двух – четырёх сеансов с определённой периодичностью. Процедура осуществляется амбулаторно под местным обезболиванием. Хотя некоторые пациенты могут испытывать незначительный дискомфорт во время манипуляции, серьёзные болевые ощущения, как правило, отсутствуют», – рассказал врач-офтальмолог Александр Васильев.
«Он не шевелился, просто всплыл»: 11-летняя школьница спасла тонущего мужчину в Гдовском районе
На врачах лежит запредельная нагрузка, заявил главврач Псковской городской поликлиники
Фантастического воина-ящера из галактики Матоюмс создала кондитер из Псковской области