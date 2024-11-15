Ярмарка «Фермерский четверг» работает в Пскове

15:31, 15 ноября 2024, ПАИ

Ярмарка «Фермерский четверг» проходит в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Она работает каждый четверг с 8:00 до 16:00 на территории торгово-ярмарочной площадки, расположенной на улице Народной, 35а. На ярмарке жители и гости города могут приобрести продукты фермерского производства.

Добраться до торгово-ярмарочной площадки можно на автобусах № 2, 3, 4 и 17 до остановки «Маяк».