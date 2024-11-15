Ярмарка «Фермерский четверг» работает в Пскове
Ярмарка «Фермерский четверг» проходит в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.
Она работает каждый четверг с 8:00 до 16:00 на территории торгово-ярмарочной площадки, расположенной на улице Народной, 35а. На ярмарке жители и гости города могут приобрести продукты фермерского производства.
Добраться до торгово-ярмарочной площадки можно на автобусах № 2, 3, 4 и 17 до остановки «Маяк».
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