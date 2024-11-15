Семинар для педагогов «Говорим о важном» прошёл в Доме молодёжи в Пскове

16:16, 15 ноября 2024, ПАИ

Семинар «Говорим о важном» прошёл в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 15 ноября, сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова.



Фото: Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области



Фото: Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области



Фото: Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области



Фото: Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области



Фото: Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области



Фото: Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области



Фото: Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области



Фото: Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области



Фото: Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области

















«Семинар был посвящён реализации программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном», которую проводят классные руководители в школах. Темы «Разговоров о важном» разные, но все они посвящены патриотизму и социальной значимости каждого гражданина», – сказала она.

Семинар объединил более 140 советников директоров по воспитанию, педагогов и классных руководителей из разных муниципалитетов Псковской области. В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия, где участники могли получить экспертное мнение от спикеров по волнующим их вопросам.

«Участники форума обсудили значимость «Разговоров о важном» во внеурочной системе образовательных организаций, а также как реализовать этот проект наиболее эффективно. Все спикеры сошлись во мнениях, что важна личность педагога и то, как он доносит информацию. Участники пришли к выводу, что также нужно привлекать и общественные организации, которые смогут помочь ребятам и педагогам раскрыть важные для них темы», – пояснила Юлия Колбасова.

С докладами по теме мероприятия выступили эксперты, которые рассказали, как правильно вести беседу с учениками и работать с аудиторией. Пленарная часть форума была посвящена работе в группах, где педагоги рассказывали о своём опыте и решали кейсы, а экспертами выступали родители, ученики, другие педагоги и классные руководители.

Организатором мероприятия является Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области.