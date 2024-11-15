Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Семинар для педагогов «Говорим о важном» прошёл в Доме молодёжи в Пскове

Семинар «Говорим о важном» прошёл в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 15 ноября, сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова.

  • Семинар для педагогов «Говорим о важном» прошёл в Доме молодёжи в Пскове
    Фото: Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области
  • Семинар для педагогов «Говорим о важном» прошёл в Доме молодёжи в Пскове
    Фото: Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области
  • Семинар для педагогов «Говорим о важном» прошёл в Доме молодёжи в Пскове
    Фото: Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области
  • Семинар для педагогов «Говорим о важном» прошёл в Доме молодёжи в Пскове
    Фото: Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области
  • Семинар для педагогов «Говорим о важном» прошёл в Доме молодёжи в Пскове
    Фото: Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области
  • Семинар для педагогов «Говорим о важном» прошёл в Доме молодёжи в Пскове
    Фото: Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области
  • Семинар для педагогов «Говорим о важном» прошёл в Доме молодёжи в Пскове
    Фото: Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области
  • Семинар для педагогов «Говорим о важном» прошёл в Доме молодёжи в Пскове
    Фото: Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области
  • Семинар для педагогов «Говорим о важном» прошёл в Доме молодёжи в Пскове
    Фото: Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области

«Семинар был посвящён реализации программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном», которую проводят классные руководители в школах. Темы «Разговоров о важном» разные, но все они посвящены патриотизму и социальной значимости каждого гражданина», – сказала она.

Семинар объединил более 140 советников директоров по воспитанию, педагогов и классных руководителей из разных муниципалитетов Псковской области. В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия, где участники могли получить экспертное мнение от спикеров по волнующим их вопросам.

«Участники форума обсудили значимость «Разговоров о важном» во внеурочной системе образовательных организаций, а также как реализовать этот проект наиболее эффективно. Все спикеры сошлись во мнениях, что важна личность педагога и то, как он доносит информацию. Участники пришли к выводу, что также нужно привлекать и общественные организации, которые смогут помочь ребятам и педагогам раскрыть важные для них темы», – пояснила Юлия Колбасова.

С докладами по теме мероприятия выступили эксперты, которые рассказали, как правильно вести беседу с учениками и работать с аудиторией. Пленарная часть форума была посвящена работе в группах, где педагоги рассказывали о своём опыте и решали кейсы, а экспертами выступали родители, ученики, другие педагоги и классные руководители.

Организатором мероприятия является Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 ноября 2024

Дождь и до +10 градусов прогнозируют в Псковской области 16 ноября
15 ноября 2024

На пути к цифровому будущему: правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября 2024

Более 70 немецких снарядов нашли в Псковском районе
15 ноября 2024

Председателям судов Псковской области вручили награды
15 ноября 2024

Завод компании «Скрининг-М» возводят на территории особой экономической зоны «Моглино»
15 ноября 2024

Концерт «Старые новые песни» снова пройдёт в Пскове
15 ноября 2024

Семинар для педагогов «Говорим о важном» прошёл в Доме молодёжи в Пскове
15 ноября 2024

Регоператор по ТКО просит псковичей не складировать шины у контейнеров во дворах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...