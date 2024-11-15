Председателям судов Псковской области вручили награды

16:42, 15 ноября 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного суда Олег Лазарев вручил награды председателям судов региона, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области



Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области



В торжественной обстановке Олег Лазарев вручил знак отличия судебного департамента при Верховном суде России «За усердие» I степени председателю Дновского районного суда Владимиру Иванову и знак отличия судебного департамента при Верховном суде России «За усердие» II степени председателю Великолукского районного суда Александру Андрееву.

Награды вручили за значительный вклад и развитие судебной системы, за содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в России.