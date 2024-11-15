Председателям судов Псковской области вручили награды
Председатель Псковского областного суда Олег Лазарев вручил награды председателям судов региона, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
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Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области
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Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области
В торжественной обстановке Олег Лазарев вручил знак отличия судебного департамента при Верховном суде России «За усердие» I степени председателю Дновского районного суда Владимиру Иванову и знак отличия судебного департамента при Верховном суде России «За усердие» II степени председателю Великолукского районного суда Александру Андрееву.
Награды вручили за значительный вклад и развитие судебной системы, за содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в России.
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