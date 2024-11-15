Цены на Дедов Морозов и Снегурочек поднялись в Псковской области

17:20, 15 ноября 2024, ПАИ

Цены на выступление Деда Мороза и Снегурочки поднялись в Псковской области. Это связано как с общей инфляцией, так и с подорожанием нарядов и праздничных «расходников». Об этом корреспонденту ПАИ рассказали актёры и представители праздничных агентств.

Заплатить актёрам за один выезд можно как 2000 рублей, так и более 20 000 рублей. Конечная цена зависит от времени выступления, места проведения, сценария программы праздника и количества участников.

«По сравнению с прошлым годом цены поднялись на 10 %», – говорит представитель частного агентства Андрей Кузьменко. Повышение цен связано в том числе и с необходимостью обновлять костюмы.

Подробнее мнения псковских актёров и представителей агентств ивент-индустрии о росте цен на услуги Деда Мороза и их причинах читайте в специальном материале ПАИ здесь.