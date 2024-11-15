Цены на Дедов Морозов и Снегурочек поднялись в Псковской области
Цены на выступление Деда Мороза и Снегурочки поднялись в Псковской области. Это связано как с общей инфляцией, так и с подорожанием нарядов и праздничных «расходников». Об этом корреспонденту ПАИ рассказали актёры и представители праздничных агентств.
Заплатить актёрам за один выезд можно как 2000 рублей, так и более 20 000 рублей. Конечная цена зависит от времени выступления, места проведения, сценария программы праздника и количества участников.
«По сравнению с прошлым годом цены поднялись на 10 %», – говорит представитель частного агентства Андрей Кузьменко. Повышение цен связано в том числе и с необходимостью обновлять костюмы.
Подробнее мнения псковских актёров и представителей агентств ивент-индустрии о росте цен на услуги Деда Мороза и их причинах читайте в специальном материале ПАИ здесь.
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