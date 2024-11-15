Концерт «Старые новые песни» снова пройдёт в Пскове

16:26, 15 ноября 2024, ПАИ

Концерт «Старые новые песни» состоится в Псковской областной филармонии в пятницу, 3 января. Зрители услышат композиции 70-х и 80-х годов XX века и хиты лауреатов фестиваля «Песня года», сообщили ПАИ в пресс-службе региональной Театрально-концертной дирекции.

На сцене филармонии выступят «Лиза Матрёшка», «Красивая», Radioband и «Капитан Смоллетт». Они исполнят произведения таких композиторов, как Игорь Крутой, Юрий Антонов, Давид Тухманов и других.

В программе прозвучат узнаваемые мелодии всех поколений – «Ромашки спрятались», «Увезу тебя я в тундру», «Луч солнца золотого», «Надежда» и многие другие.