Дождь и до +10 градусов прогнозируют в Псковской области 16 ноября
Облачную погоду с прояснениями прогнозируют в Псковской области 16 ноября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Местами будет идти небольшой дождь. Будет дуть ветер западного направления со скоростью 7–12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет от 0 до +5 градусов, днём – от +5 до +10 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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