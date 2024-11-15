Дождь и до +10 градусов прогнозируют в Псковской области 16 ноября

17:29, 15 ноября 2024, ПАИ

Облачную погоду с прояснениями прогнозируют в Псковской области 16 ноября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Местами будет идти небольшой дождь. Будет дуть ветер западного направления со скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от 0 до +5 градусов, днём – от +5 до +10 градусов. Атмосферное давление будет низким.