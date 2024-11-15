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Общество

Волонтёр из Новоржевского округа отвёз гуманитарную помощь в Белгородскую область

Волонтёр Николай Рокачевский съездил в Белгородскую область, чтобы отвезти военнослужащим гуманитарную помощь, собранную жителями Новоржевского округа, пишет газета «Земля Новоржевская».

Фото здесь и далее: газета «Земля Новоржевская»

Участникам СВО передали тёплые вещи и обувь, а также ковры и линолеум, которые необходимы для обустройства блиндажей, спальные принадлежности, предметы личной гигиены, блиндажные свечи и маскировочные сети, сплетённые группой «Позывной СВОи» из Локни и «Zа Победу» из Бежаниц.

Помимо этого, собрали продовольствие – домашние заготовки, овощи и мёд. Волонтёры из Пскова и группа из Новоржева «Щи и борщи» отправили супы и каши быстрого приготовления.

Николай Рокачевский совершил более десятка выездов в зону СВО, чтобы доставить гуманитарную помощь нуждающимся. Приказом одной из воинских частей он представлен к медали «За помощь фронту», которую ему торжественно вручили в День народного единства. Медаль «За помощь фронту» вручается волонтёрам специальной военной операции.

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