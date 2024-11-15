Более 70 немецких снарядов нашли в Псковском районе

17:04, 15 ноября 2024, ПАИ

Взрывотехники ОМОН «Кром» Росгвардии идентифицировали снаряды времён Великой Отечественной войны в Псковском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 15 ноября, сотрудники ОМОН «Кром» идентифицировали более 70 немецких артиллерийских снарядов. Их удалось обнаружить при земляных работах в деревне Черёха.

Снаряды 1943 года выпуска будут уничтожены на специализированном полигоне.