Более 70 немецких снарядов нашли в Псковском районе
Взрывотехники ОМОН «Кром» Росгвардии идентифицировали снаряды времён Великой Отечественной войны в Псковском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Сегодня, 15 ноября, сотрудники ОМОН «Кром» идентифицировали более 70 немецких артиллерийских снарядов. Их удалось обнаружить при земляных работах в деревне Черёха.
Снаряды 1943 года выпуска будут уничтожены на специализированном полигоне.
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